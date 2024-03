Challenger: Polki na piątym miejscu w Montevideo. Decydujące starcie w Krakowie

Nieudany rewanż na Argentynie

Następny przystanek: Kraków

W meczu o piąte miejsce rywalkami naszej drużyny była reprezentacja Tajlandii. Chociaż to Polki były wskazywane jako zdecydowane faworytki, to trzeba było udowodnić to na boisku. Zaczęło się pechowo, bo do kontuzjowanej Ilony Zaiszliuk, bez której Polki musiały radzić sobie już w sobotę, dołączyła Katarzyna Paszczyk. Ta niezwykle szybka i zwinna rugbistka doznała urazu w jednym ze starć z rywalką.