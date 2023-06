Bliscy opłakują śmierć 16-letniego sportowca. Zginął w wypadku drogowym

Benjamin Hunter choć miał zaledwie 16 lat, przez wielu uważany był za wschodzącą gwiazdę australijskiego rugby. Młody sportowiec, którego koledzy lubili nazywać zdrobniale “BJ" występował na co dzień w barwach Nambour Crushers Rugby League Club. W minioną niedzielę, 25 czerwca, Hunter wraz z kolegami wziął udział w wieczornym treningu. Po zajęciach wracał do domu, jednak nie dane mu było dotrzeć do celu. Kilka godzin później okazało się, że 16-letni gwiazdor nie będzie już miał okazji zachwycić innych swoim talentem. Zginął on bowiem w tragicznym wypadku.