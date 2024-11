Bardzo ważny test Polaków. Poznaliśmy skład Biało-Czerwonych

Pierwszy mecz polskich rugbistów w Gdyni pokazał bez wątpienia wielkie zaangażowanie, chęć gry, a także pełne zrozumienie pomiędzy zawodnikami. Trochę za dużo było niedokładności, po których piłka wypadała do przodu - kilka razy tuż przed polem punktowym. Trener Kamil Bobryk obiecał, że będzie pracować z drużyną nad poprawieniem koncentracji. To właśnie z powodu jej braku pokonaliśmy Litwę "tylko" 40:13. Wynik pokaźny, ale mógł być jeszcze wyższy .

Mecz Czechy - Polska w sobotę w Pradze o godz. 20:15

Zgodnie z opinią, ale również w oparciu o tegoroczne wyniki, można śmiało powiedzieć, że Czesi będą bardziej wymagającym rywalem niż Litwini. Co prawda dość niespodziewanie ulegli Szwecji 16:22, ale z tego wyjazdowego meczu przywieźli defensywny punkt bonusowy. Następnie 49:26 pokonali Chorwację, która do rugbowych potęg co prawda nie należy, ale to spotkanie z pewnością pokazało ofensywny potencjał naszych południowych sąsiadów. Polski zespół jest tego świadomy, ale jednocześnie zmotywowany do walki. .