Artystyczna kooperacja sportowa. Mistrzowski mural

Na obiekcie Ogniwa Sopot doszło do ciekawej kooperacji - siły połączyli klub rugby z nadmorskiego kurortu i artysta uliczny, Piotr Jaworski szerzej znany pod pseudonimem "Tuse". Efektem tej współpracy jest efektowne malowidło ścienne - mural o powierzchni prawie 120 metrów kwadratowych (wysokość 18,4 m; szerokość 6,4 m). Obraz przedstawia rugbistę Ogniwa zdobywającego punkty. To musi być prawdziwa sztuka, bo każdy były i obecny rugbista sopockiego klubu widzi na muralu siebie.

- Wolna przestrzeń to miejsce na kolejne gwiazdy. Liczymy na to, że już latem będziemy mogli dorysować kolejną, jestem przecież liderem tabeli - powiedział Jan Kozłowski, prezes Ogniwa. - Mural będzie widoczny dla osób przejeżdżających obok Szybką Koleją Miejską, to pomoże jeszcze bardziej rozpropagować rugby.