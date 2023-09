Ależ mecz w Pucharze Świata. Dramat Argentyny, Anglicy dokonali cudu

Szalony mecz na Pucharze Świata

Wydawało się, że to praktycznie wyrok na tę drużynę, szczególnie, że "Los Pumas" zaczęli od trzech punktów z rzutu karnego Emilliano Boffellego. Potem jednak rozpoczął się koncert George'a Forda, który nie dość, że w 11. minucie zdołał wyrównać, również po karnym, to potem zanotował trzy z rzędu udane drop goale i do przerwy Anglicy niespodziewanie prowadzili 12:3.