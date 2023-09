900 milionów widzów. Bojowy taniec, a potem szaleństwo i wielki popis

10 tysięcy ludzi przyszło zobaczyć pierwszy trening reprezentacji Francji. Irlandczycy to przebili - na treningu ich zespołu zjawiło się 12 tysięcy fanów. Puchar Świata w rugby to gorączka, która ogarnia całą kulę ziemską, od Paryża po najdalsze wyspy Pacyfiku. To bowiem największa sportowa impreza roku.