Incydent miał miejsce 6 listopada, w kompleksie sportowym "Szmaragd" w Krasnojarsku. Jeden z ojców przez cały mecz wykrzykiwał wulgarne uwagi do zawodników drużyny przeciwnej. 17-latek zareagował na wrzaski i podszedł do 43-letniego mężczyzny. Doszło między nimi do sprzeczki, podczas której mężczyzna wyciągnął pneumatyczny pistolet i strzelił młodemu człowiekowi w ramię. Piłkarz trafił do szpitala.

Policja twierdzi, że 17-latek po opatrzeniu ran opuścił szpital i wrócił do domu.

- To jest rodzaj emocji z gry czasami się zdarza. To pierwszy raz, żeby u nas miało miejsce takie zdarzenie, nigdy wcześniej się z tym nie spotkaliśmy. Podobno pistolet był na gumowe kule. My sami niewiele wiemy - powiedzieli mediom organizatorzy meczu.

Sprawca został zatrzymany przez policję i za swój atak odpowie przed sądem.

