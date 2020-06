W 24. kolejce ligi rosyjskiej Lokomotiw Moskwa pokonał Rubina Kazań 2-0. Cały mecz w barwach drużyny ze stolicy Rosji rozegrali Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie żyje Innokientij Samochwałow, piłkarz rezerw Lokomotiwu Moskwa. Wideo © 2020 Associated Press

24. kolejka Rosja - Premier League

2020-06-27 16:30 | Stadion: Kazan' Arena | Arbiter: N. Voloshin Rubin Kazań Lokomotiw Moskwa 0 2 DO PRZERWY 0-2 Aleksey Miranchuk 23',29'

Lokomotiw objął prowadzenie w 23. minucie po trafieniu Aleksieja Miranczuka. Ten sam zawodnik podwyższył wynik pięć minut później.

Reklama

Na bramkę uderzał Dmitri Rybczyński. Jego strzał ręką zablokował Carl Starfelt. Sędzia odgwizdał rzut karny, który został wykorzystany właśnie przez Miranczuka.

Krychowiak i Rybus zagrali przeciętnie, ale spędzili na boisku pełne 90 minut. Lewy obrońca reprezentacji Polski w 63. minucie dostał żółtą kartkę. Co ciekawe, w drużynie rywali przez godzinę grał były piłkarz Lecha Poznań Darko Jevtić. On też otrzymał kartonik.

Po tym zwycięstwie Lokomotiw umocnił się na drugim miejscu. Ma dziewięć punktów straty do Zenitu Sankt Petersburg.

MP

0 2 Rubin Kazań Lokomotiw Moskwa Guilherme Murilo Ćorluka Barinow Ignatjew Mario Krychowiak Miranchuk 2 Rybchinskiy Rybus Eder Dyupin Pablo Samoshnikov Starfelt Uremović Abildgaard Bakaev Jevtić Kvaratskhelia Mogilewiec Ignatjev SKŁADY Rubin Kazań Lokomotiw Moskwa Yuri Dyupin . Guilherme Pablo Renan dos Santos Murilo Cerqueira Paim Ilya Samoshnikov 84′ 84′ Vedran Czorluka 28′ 28′ Carl Starfelt 74′ 74′ Dmitrij Barinow Filip Uremović 89′ 89′ Władisław Ignatjew Oliver Abildgaard 72′ 72′ 90′ 90′ Joao Mario 16′ 16′ 52′ 52′ Soltmurad Bakaev Grzegorz Krychowiak 51′ 51′ 62′ 62′ Darko Jevtić 23′, 29′ (k.) 23′, 29′ (k.) Aleksiej Miranczuk 72′ 72′ Khvicha Kvaratskhelia 77′ 77′ Dmitri Rybchinskiy 62′ 62′ Paweł Mogilewiec 63′ 63′ Maciej Rybus Ivan Ignatjev Antonio Eder REZERWOWI Ivan Konovalov Anton Koczenkow Władimir Granat Nikita Medvedev Konstantin Pliev 90′ 90′ Brian Oladapo Idowu Nikolay Poyarkov 84′ 84′ Solomon Kverkvelia Danil Stepanov Michaił Łysow 62′ 62′ Zuriko Davitashvili Dmitri Zhivoglyadov 62′ 62′ Igor Konovalov Daniil Kulikov 52′ 52′ Denis Makarov 77′ 77′ Anton Miranczuk Dmitri Tarasov Maksim Mukhin 72′ 72′ Evgeni Markov Roman Tugariew Timur Suleymanov Mikhail Ageev

STATYSTYKI Rubin Kazań Lokomotiw Moskwa 0 2 Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 12 10 Strzały na bramkę 7 4 Rzuty rożne 11 2 Faule 9 13 Spalone 1 2

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę ligi rosyjskiej



Zdjęcie Aleksiej Miranczuk (w białej koszulce) zapewnił zwycięstwo Lokomotiwowi / Yegor Aleyev\TASS / Getty Images

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.