Rosjanin dokonał prowokacji w czasie zawodów. Teraz komentuje. "Zrobiłem to, co powinienem"

Paweł Czechowski Rosja

Rosyjski gimnastyk Iwan Kuliak okrył się złą sławą po tym, jak w trakcie zawodów Pucharu Świata w Dosze wyszedł na podium w kostiumie z widoczną literą "Z" - jednym z symboli rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Teraz sportowiec zabrał głos w sprawie tej prowokacji - jak stwierdził, czuje, że "zrobił to, co powinien" i była to jego odpowiedź na "brzydkie zachowanie" ze strony reprezentantów Ukrainy.

Zdjęcie Gimnastyka sportowa - ćwiczenia na poręczach symetrycznych / AP/Associated Press/East News / East News