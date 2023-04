Rosjanie piszą o problemach Macieja Rybusa. Polak padnie "ofiarą" zmian? Nieciekawa sytuacja

Maciej Rybus seniorską karierę zaczynał w Legii Warszawa, a po pięciu sezonach przeniósł się do Tereka Grozny. Defensor w 2016 roku związał się z Olympique Lyon, ale po sezonie wrócił do Rosji i odtąd jest ciągle związany z tamtejszą ligą. Najpierw reprezentował barwy Lokomotiwu Moskwa, z kolei przed rokiem przeniósł się do lokalnego Spartaka.