Kibice klubu z Moskwy zrezygnowali z banerów na derby. Powodem Ukrainiec

Paweł Czechowski Premier League

Odbywający się w ostatnią niedzielę mecz derbowy między Dynamem Moskwa a Spartakiem Moskwa miał znacznie skromniejszą niż zazwyczaj oprawę - kibice gospodarzy zrezygnowali bowiem z transparentów, a to wszystko z powodu Andrija Woronina, wywodzącego się z Ukrainy byłego piłkarza, a do niedawna też trenera-asystenta drużyny. Jego wizerunek miał bowiem znaleźć się na jednym z banerów - a na to nie zgodziły się władze klubu.

Zdjęcie Andrij Woronin za czasów kariery piłkarskiej - tu w trakcie meczu Ukrainy podczas Euro 2012 / Martin Rose / Staff / Getty Images