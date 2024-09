Eduard Spertsyan, Wendel, Claudinho, Konstantin Tyukavin, Maksim Głuszenkow, Jhon Cordoba, Douglas Santos, Esequiel Barco, Wilmar Barrios, Bitello - to dziesiątka najwyżej wycenianych piłkarzy ligi rosyjskiej według Transfermarktu. Aż siedmiu z tych piłkarzy ma obywatelstwo któregoś z krajów Ameryki Południowej, ale na pewno nie są to gwiazdy światowego futbolu. Rosyjska liga obniżyła poziom od 2022 roku, kiedy to Władimir Putin i jego wojska zaczęły wojnę, a jedną z sankcji sportowych było wykluczenie klubów Premier Ligi i reprezentacji tego kraju z rozgrywek pod egidą FIFA i UEFA.

Mimo to wciąż znajdują się głośne nazwiska, które decydują się na podpisanie kontraktu w kraju nad Wołgą. W najbliższych godzinach bądź dniach zrobi to Miralem Pjanić, były zawodnik Barcelony, Juventusu, Romy czy Olympique'u Lyon. Bośniak został już nagrany na lotnisku w Moskwie, dołączy do CSKA, miał na sobie szalik tego zespołu. Powiedział krótko, że "nie może się doczekać" startu w nowym miejscu oraz że "sporo wie" o klubie, do którego przychodzi.