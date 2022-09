Robert Lewandowski wita się z pracownikami Bayernu. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Robert Lewandowski wita się z pracownikami Bayernu.



Robert Lewandowski zagra dzisiaj w meczu Bayern Monachium - FC Barcelona w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów.



Transmisja meczu Bayern Monachium - FC Barcelona w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w Internecie na Polsat Box Go.



FC Barcelona zagra dzisiaj na wyjeździe z Bayernem Monachium w hicie 2. kolejki Ligi Mistrzów. Czy Robert Lewandowski podtrzyma skuteczność i trafi do siatki byłej drużyny? A może to np. Sadio Mane przyczyni się walnie do sukcesu niemieckiej ekipy w starciu z "Blaugraną" i strzeli swoją premierową bramkę dla "Bawarczyków" w Lidze Mistrzów?