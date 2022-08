Xavi: jesteśmy szczęśliwi, mając Lewandowskiego. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Xavi Hernandez o Robercie Lewandowskim po meczu z Realem Valladolid:

„Myślę, że Robert jest szczęśliwy. Czuje się częścią zespołu, jest mu dobrze w tej drużynie i wiedział, jak duża odpowiedzialność na nim ciąży, gdy decydował się na ten transfer z Bayernu, by zrobić dużą różnice na naszą korzyść. Rozmawiamy o bardzo dobrym piłkarzy. Jego wyczucie tempa w polu karnym jest wprost wspaniałe. On wie doskonale, kiedy i gdzie podać piłkę, bo tam będzie się znajdował jego kolega z zespołu, wie też, kiedy oddać strzał. Pamiętajmy też, że mamy bardzo młody skład, zwłaszcza w tyłach, dlatego Robert automatycznie jest jego liderem. Wiemy, że możemy poprawić się w wielu aspektach naszych gry, ale wspaniale jest mieć Roberta na murawie. Jest bardzo pokorny. Pracuje bardzo ciężko. Dużo biega, nigdy się nie zatrzymuje i cały czas jest pozytywny. Najważniejsze, że strzela dla nas bramki, więc jesteśmy szczęśliwi, mając Lewandowskiego.”

Czy Barcelona jest wystarczająco silna, żeby sprostać wyzwaniom w lidze?

„Mam nadzieję, że tak. Już teraz myślę o meczu z Sevillą, jak powinniśmy zagrać, żeby wygrać na Sanchez Pizjuan. Nie możemy się teraz zatrzymać. Zagraliśmy przeciwko Realowi Valladolid bardzo dobry, ale nie doskonały mecz. Wciąż mamy wiele do poprawy i sporo ciężkich meczów jest przed nami, zwłaszcza w Lidze Mistrzów. Mamy w niej bardzo trudną grupę, ale tego wyzwania też chcemy posmakować”