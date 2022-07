Barcelona otwiera drogę Lewandowskiemu do szerszej publiczności. WIDEO WIDEO |

Na temat przenosin Roberta Lewandowskiego do ligi hiszpańskiej wypowiedział się były piłkarz m.in. Atletico Madryt, Roman Kosecki. 69-krotny reprezentant Polski poruszył temat różnic pomiędzy Bundesligą, a La Ligą i oczekiwań klubu względem najlepszego polskiego napastnika.



Zdaniem Romana Koseckiego, dla Roberta Lewandowskiego to będzie duża zmiana względem sposobu gry, jakiego nauczył się występując w Bundleslidze.



- Cieszę się, że w końcu Polak znalazł się w lidze hiszpańskiej i dodatkowo w drużynie z topu. Co go czeka w FC Barcelonie? Na pewno zupełnie inny styl gry. Robert jest rasowym napastnikiem, potrafi strzelać bramki, piłka go szuka, potrafi się ustawić. Barcelona gra swoją piłkę, ma swój styl gry już od czasów Johana Cruijffa, który to wprowadzał, więc czeka go na pewno wiele sytuacji podbramkowych. W lidze hiszpańskiej grają zupełnie inni obrońcy, bardzo ruchliwi, są twardzi, jest to zupełnie coś innego. Barcelona jednak stwarza sobie w każdym meczu wiele sytuacji, więc swoje sytuacje Robert będzie miał.





Były reprezentant Polski odniósł się też do korzyści medialnych, które płyną z tego transferu.



- Ten transfer otwiera drogę Robertowi do szerszej publiczności, wiem jak ludzie w Hiszpanii kochają piłkę. To jest o wiele większa publiczność i w kontekście zdobywania złotej piłki może być o wiele łatwiej. Podbija zupełnie nowy świat, życzę by osiągał swoje cele.