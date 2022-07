Złote klamki i hotel im. Roberta Lewandowskiego? Dyr. sportowy Varsovii wprost. Wideo WIDEO |

- Te pieniądze, które Varsovia otrzyma za transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do Barcelony, to wcale nie są jakieś bardzo duże pieniądze, (625 tysięcy euro). Jeśli ktoś spodziewa się, że na naszym obiekcie powstanie hotel im. Roberta Lewandowskiego lub będą tutaj złote klamki, to jest w błędzie. Wymiana chociażby murawy kosztuje 2 miliony złotych, budowa nowego boiska 3-3,5 miliona - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Robert Podoliński, dyrektor sportowy Varsovii Warszawa, były trener m.in klubów Ekstraklasy.