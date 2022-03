Zobacz najważniejsze akcje z udziałem Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – FC Salzburg. WIDEO WIDEO |

Bayern Monachium rozbił w pył RB Salzburg, wygrywając 7-1 (1-1 w pierwszym meczu) i awansując do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski już w 23. minucie skompletował hat-tricka - i był to najszybszy hat-trick w historii Ligi Mistrzów!

23 minuty - tyle czasu potrzebował Robert Lewandowski, by skompletować najszybszego hat-tricka w historii Ligi Mistrzów - licząc od rozpoczęcia meczu do zdobycia trzeciej bramki. Dwa "puste przebiegi" w starciach z Eintrachtem i Bayerem Leverkusen podziałały na Lewandowskiego jak płachta na byka.



W zapowiedzi przedmeczowej zaznaczaliśmy, że Lewandowski w takich sytuacjach przełamuje się co najmniej "doppelpackiem". Tym razem przeszedł samego siebie. Na plac gry wyszedł tak nabuzowany, że już w 59. sekundzie po raz pierwszy groźnie uderzał na bramkę rywala. Z tym strzałem poradził sobie jeszcze golkiper, ale "demolka" obrony Salzburga miała dopiero nadejść.

Po upływie 10 minut Lewandowski dostał podanie od Kingsleya Comana i przyjęciem odwrócił się z rywalem na plecach, przygotowując się do strzału. Obrońca nie zdążył zareagować i sfaulował polskiego napastnika.



Lewandowski podszedł do piłki na jedenastym metrze i uderzył nieco inaczej, niż zazwyczaj - mając w pamięci, że bramkarze wybierali właściwy kierunek przy jego dwóch ostatnich rzutach karnych. Tym razem po szybkim nabiegu oddał mocny strzał w lewy dolny róg, otwierając wynik spotkania!



Po upływie kolejnych dziesięciu minut sytuacja się powtórzyła. Tym razem Lewandowski był faulowany tuż przed polem karnym i sędzia pierwotnie podyktował rzut wolny. Decyzję zmienił jednak po interwencji systemu VAR.

Do drugiego rzutu karnego "Lewy" podszedł już w tradycyjny dla siebie sposób. Spokojnie "wyczekał" bramkarza, który wybrał prawy róg strzelca, więc snajper posłał piłkę w lewy narożnik. Piłkarska perfekcja.



Kapitan reprezentacji Polski kolejny raz potwierdził, że nie ma sobie równych pod względem wykonywania "jedenastek". Był to już jego 16 wykorzystany rzut karny w rozgry