Tomasz Kucharski dla Interii: To wspaniały gest. Wideo

Robert Lewandowski wylicytował złoty medal igrzysk olimpijskich zdobyty przez Dawida Tomalę w Tokio w chodzie sportowym na 50 kilometrów. Kwota zwala z nóg. Nasz najlepszy piłkarz przeznaczył na ten cel aż 280 tysięcy złotych. Pieniądze z licytacji zostaną przekazane na leczenie chorego 12-letniego Kacpra z Żor, a także na podopiecznych dopiero co założonej Fundacji mistrza olimpijskiego "Tomali Zwycięzcy". Lewandowski zadeklarował, że złoty medal już wkrótce z powrotem trafi do rąk Dawida Tomali. "To wspaniałe, że medaliści olimpijscy chcą pomagać innych i szukają pomocy u kolejnych sportowców" - mówi w rozmowie z Interią Tomasz Kucharski, dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie.