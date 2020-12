Piłkarz Roku FIFA. Zbigniew Boniek: Robert Lewandowski to "produkt premium" (POLSAT SPORT). wideo WIDEO |

Zbigniew Boniek przyznał, że nagrodzenie Roberta Lewandowskiego tytułem Piłkarza Roku FIFA nie zaskoczyło go. - Wiedziałem o tym od kilku dni, mam swoje dojścia i się dowiedziałem. Ale nawet gdybym nie wiedział, to i tak nie byłbym zaskoczony. To się Robertowi należało - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.