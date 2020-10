Spór Lewandowskiego z Kucharskim. Radosław Majewski: Ktoś miał w tym interes, żeby to zostało nagłośnione. WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W tej sprawie oczywistym dla mnie jest, że ktoś chciał, żeby media się zainteresowały tą sprawą. Wydaje się mi, że Robert Lewandowski nie czyta jednak tych wszystkich informacji. Po to wynajął prawnika, żeby to on się wszystkim zajmował - mówi w rozmowie z Interią pomocnik Wieczystej Kraków, były reprezentant Polski Radosław Majewski. Ekspert Polsatu Sport dzieli się też z nami swoimi uwagami odnośnie reprezentacji Polski.