"Robert Lewandowski ma silne stłuczenie. Przejdzie badanie USG" WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Robert Lewandowski, który w meczu z Włochami został kopnięty w staw skokowy, ma silne stłuczenie i krwiaka. Może kontuzja, to za duże słowo, ale pojawił się bolesny uraz. W poniedziałek Robert przejdzie badanie USG, a fizjoterapeuci zajmą się jego nogą, żeby przygotować go do środowego meczu z Bośnią i Hercegowiną - mówi rzecznik prasowy reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.