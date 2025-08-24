Od dwóch wyjazdowych spotkań nowy sezon La Liga rozpoczęli zawodnicy mistrza Hiszpanii. FC Barcelona w zeszły weekend na inaugurację sezonu pokonała 3:0 RCD Mallorca. Premierowe trzy punkty dały trafienia Raphinhi, Ferrana Torresa oraz Lamine'a Yamala. Katalończycy przez ponad połowę meczu grali z przewagą dwóch zawodników przez czerwone kartki. W tym spotkaniu zabrakło zarówno Wojciecha Szczęsnego, jak i Roberta Lewandowskiego.

W przypadku polskiego bramkarza problem polega na ciągle nierozwiązanej kwestii rejestracji do rozgrywek. Szczęsny wciąż musi czekać na swoją kolej, aż z klubem pożegnają się inni piłkarze. Tymczasowo dublerem Joana Garcii pozostaje Inaki Pena, który wkrótce ma opuścić Barcelonę.

Mniej optymistycznie wyglądało to w przypadku Lewandowskiego. Były kaptan reprezentacji Polski jeszcze w trakcie okresu przygotowawczego doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Wykluczyło go to z inauguracji sezonu, ale problem mógł być znacznie większy. Pojawiały się doniesienia o tym, że skala urazu Polaka jest poważniejsza, niż początkowo sądzono - w najbardziej pesymistycznym scenariuszu Lewandowski do gry miał wrócić dopiero po przerwie na mecze reprezentacji.

"Lewy" znalazł się w kadrze meczowej na wyjazdowy mecz z Levante. Hansi Flick nie zdecydował się jednak wystawić Polaka w wyjściowym składzie, lecz ten dostał swoją szansę w drugiej połowie. Lewandowski na murawie pojawił się w trudnym momencie dla swojego zespołu. Zmieniając w 76. minucie Alejandro Balde na tablicy wyników mógł dostrzec wynik 2:2, który nie mógł satysfakcjonować aktualnego mistrza Hiszpanii.

Trzy słowa i to by było na tyle. Lewandowski zadowolony po sobotnim zwycięstwie

Pomimo dość krótkiego czasu, który Polak dostał od swojego trenera, hiszpańskie media oceniły jego występ pozytywnie. Niewiele zabrakło, by w doliczonym czasie gry Lewandowski mógł zapewnić Barcelonie zwycięstwo. Finalnie "ubiegł go" Unai Elguezabal pakując głową futbolówkę do własnej bramki.

Po zakończeniu spotkania Lewandowski utrzymał swój zwyczaj i w krótkich słowach odniósł się do ostatniej potyczki. Polak mógł mieć powody do zadowolenia. Jego drużyna odrobiła stratę dwóch goli i w samej końcówce na terenie rywala zdołała wyszarpać mu trzy punkty. Sam Polak wrócił do gry po problemach zdrowotnych, co również musi cieszyć. Nie był to może wymarzony prezent na niedawne 37. urodziny, lecz biorąc pod uwagę okoliczności, mogło być znacznie gorzej.

Trzy punkty zabezpieczone

Zwycięstwo 3:2 nad Levante pozwoliło Barcelonie tymczasowo wskoczyć na pozycję lidera La Ligi. Kolejnym wyzwaniem dla mistrza Hiszpanii będzie trzecia z rzędu wyjazdowa potyczka, tym razem z Rayo Vallecano. Spotkanie to odbędzie się 31 sierpnia o godz. 21:30. Niewykluczone, że w trzeciej serii spotkań Lewandowski zdoła już wrócić do wyjściowego składu Barcelony. Wszyscy czekamy również na powrót do kadry meczowej Szczęsnego, który znajduje się poza drużyną z przyczyn formalnych.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jules Kounde (pierwszy z prawej) ustalił z Barceloną warunki kontraktu do 2030 roku AFP