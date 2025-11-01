Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwrot ws. Lewandowskiego. Takie wieści na godziny przed meczem. Flick może tylko czekać

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Robert Lewandowski wciąż nie jest pewny, czy zagra w najbliższym spotkaniu FC Barcelona, której rywalem będzie Elche. Polak wrócił niedawno do treningów, a decyzja o jego występie zapadnie najpewniej tuż przed spotkaniem. Niepewność trwa także w sprawie przyszłości reprezentanta Polski. Choć zdecydowana część ekspertów twierdzi, że po sezonie "Lewy" odejdzie z Barcelony, pojawiły się w tej kwestii wątpliwości jednego dziennikarza.

Robert Lewandowski w FC Barcelona
Robert Lewandowski w FC BarcelonaUrbanandsportAFP

W ostatnich tygodniach Roberta Lewandowskiego nie oglądaliśmy w meczach FC Barcelona. Wszystko ze względu na kontuzję mięśniową, której napastnik nabawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W trwającym tygodniu pojawiły się informacje, że Lewandowski wrócił już do treningów i być może będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na rywalizację z Elche. Zbędne ryzyko nie będzie jednak podejmowane.

Powrót do zdrowia Lewandowskiego to na pewno ważna wieść dla Hansiego Flicka. Skład Barcelony jest mocno przetrzebiony przez kontuzję, a ostatnio z gry na kilka tygodni wypadł Pedri. Kolejne występy Polaka mogą mieć również wpływ na jego przyszłość. Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia z Hiszpanii, że napastnik po trwającym sezonie zakończy swoją przygodę z Dumą Katalonii. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca.

    Lewandowski może zostać w Barcelonie? Pojawiły się wątpliwości ws. Polaka

    Hiszpańscy dziennikarze twierdzili, że Barcelona nie zamierza przedłużać umowy z kapitanem reprezentacji Polski. Oficjalny komunikat z klubu w tym temacie się jednak nie pojawił i wszystko wciąż jest sprawą domysłów i spekulacji. Nie jest więc niczym dziwnym, że pojawiają się nieco inne opinie dotyczące przyszłości Lewandowskiego. Możliwy zwrot akcji przewiduje David Ibanez z ElDesmarque, który swoje zdanie wyraził na platformie Twitch.

      "Jeśli Pini Zahavi (agent Lewandowskiego - przyp.red.) i Joan Laporta rozmawiają, a Lewandowski będzie chciał zostać... Lewandowskiemu nadal trudno jest podjąć decyzję o ewentualnym wyjeździe. W mediach jest sporo osób, które twierdzą, że Lewandowski odejdzie z końcem sezonu. Ja natomiast wciąż mam wątpliwości" - zdradził hiszpański dziennikarz. Ibanez dodał, że Lewandowski jest zadowolony z pobytu w Barcelonie i w poprzednim sezonie pokazał się z dobrej strony.

      Dziennikarz zauważył jednocześnie, że jeśli Duma Katalonii zdecyduje się na przedłużenie kontraktu Lewandowskiego, pieniądze zaoszczędzone na zakupie napastnika będzie mogła przeznaczyć na inne pozycje. W tym obsadę lewego skrzydła. W tej sytuacji Flick będzie mógł się jedynie przyglądać rozwojowi sytuacji, bo decyzje mogą zostać podjęte również ze względów finansowych.

      Piłkarz w koszulce FC Barcelony z rozłożonymi rękami na stadionie, wyrażający silne emocje podczas meczu, w tle widoczni inni zawodnicy drużyny.
      Robert Lewandowski ma wrócić do składu BarcelonyMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Piłkarz w stroju sportowym na stadionie klaszcze, skupiony wyraz twarzy pośród rozmytego tła trybun.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

