Zwrot ws. Lewandowskiego. Takie wieści na godziny przed meczem. Flick może tylko czekać

W ostatnich tygodniach Roberta Lewandowskiego nie oglądaliśmy w meczach FC Barcelona. Wszystko ze względu na kontuzję mięśniową, której napastnik nabawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W trwającym tygodniu pojawiły się informacje, że Lewandowski wrócił już do treningów i być może będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na rywalizację z Elche. Zbędne ryzyko nie będzie jednak podejmowane.

Powrót do zdrowia Lewandowskiego to na pewno ważna wieść dla Hansiego Flicka. Skład Barcelony jest mocno przetrzebiony przez kontuzję, a ostatnio z gry na kilka tygodni wypadł Pedri. Kolejne występy Polaka mogą mieć również wpływ na jego przyszłość. Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia z Hiszpanii, że napastnik po trwającym sezonie zakończy swoją przygodę z Dumą Katalonii. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca.

Lewandowski może zostać w Barcelonie? Pojawiły się wątpliwości ws. Polaka

Hiszpańscy dziennikarze twierdzili, że Barcelona nie zamierza przedłużać umowy z kapitanem reprezentacji Polski. Oficjalny komunikat z klubu w tym temacie się jednak nie pojawił i wszystko wciąż jest sprawą domysłów i spekulacji. Nie jest więc niczym dziwnym, że pojawiają się nieco inne opinie dotyczące przyszłości Lewandowskiego. Możliwy zwrot akcji przewiduje David Ibanez z ElDesmarque, który swoje zdanie wyraził na platformie Twitch.

"Jeśli Pini Zahavi (agent Lewandowskiego - przyp.red.) i Joan Laporta rozmawiają, a Lewandowski będzie chciał zostać... Lewandowskiemu nadal trudno jest podjąć decyzję o ewentualnym wyjeździe. W mediach jest sporo osób, które twierdzą, że Lewandowski odejdzie z końcem sezonu. Ja natomiast wciąż mam wątpliwości" - zdradził hiszpański dziennikarz. Ibanez dodał, że Lewandowski jest zadowolony z pobytu w Barcelonie i w poprzednim sezonie pokazał się z dobrej strony.

Dziennikarz zauważył jednocześnie, że jeśli Duma Katalonii zdecyduje się na przedłużenie kontraktu Lewandowskiego, pieniądze zaoszczędzone na zakupie napastnika będzie mogła przeznaczyć na inne pozycje. W tym obsadę lewego skrzydła. W tej sytuacji Flick będzie mógł się jedynie przyglądać rozwojowi sytuacji, bo decyzje mogą zostać podjęte również ze względów finansowych.

Jakub Kosecki: To jest najważniejsze w piłce. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski ma wrócić do składu Barcelony MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP