Zwrot w Barcelonie. Flick dał zielone światło. Lewandowski może być dumny

Po tym, jak ogłoszono wypożyczenie Marcusa Rashforda z Manchesteru United do FC Barcelona, ze stolicy Katalonii płynęły mieszane opinie dotyczące tego ruchu transferowego. Anglik zanotował jednak udane wejście do Blaugrany i przede wszystkim pod względem notowanych liczb wyglądał co najmniej solidnie. Skrzydłowy popisał się kilkoma pięknymi golami i wydawało się, że będzie mocnym punktem zespołu.

Środkowa część sezonu nie była jednak dla Rashforda aż tak udana. Zawodnik częściej siadał na ławce rezerwowych, a gdy pojawiał się na placu gry, nie zachwycał. Nie może więc dziwić, że coraz głośniej mówiło się o możliwym pożegnaniu się z reprezentantem Anglii po sezonie. Zwłaszcza że kwota wykupu to zgodnie z medialnymi doniesieniami 30 milionów euro. Ale koniec rozgrywek ponownie jest dla Rashforda udany.

Flick chce pozostania Rashforda. Dał zielone światło

W związku z kontuzją Lamine Yamala Anglik ponownie dostawał więcej minut. I jak podaje "Mundo Deportivo" mecze z Getafe, Osasuną i z Realem Madryt mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Rashforda. Zgodnie z doniesieniami z Hiszpanii jego postawa we wspomnianych spotkaniach przechyliła szalę na stronę zawodnika. Hansi Flick miał dać zielone światło w sprawie pozyskania skrzydłowego i uważa, że może dać drużynie jeszcze więcej niż dotychczas.

Co ciekawe, udział w pozostaniu Rashforda na Camp Nou może mieć Robert Lewandowski. "Mundo Deportivo" przypomina, że to właśnie dośrodkowanie Anglika w meczu z Osasuną zostało zamienione na bramkę przez polskiego napastnika, co miało duży wpływ na wcześniejsze zapewnienie sobie tytułu mistrza Hiszpanii. A bramka z rzutu wolnego w El Clasico na długo zapadnie kibicom Barcelony w pamięci.

Sam Rashford od dłuższego czasu ma podkreślać, że chce zostać w stolicy Katalonii i wciąż bronić barw Blaugrany. Niedawno pojawiły się informacje, że skrzydłowy może nawet zdecydowanie obniżyć swoje zarobki tylko po to, aby nie szukać nowego klubu i na dłużej związać się z mistrzem Hiszpanii. Teraz piłka jest po stronie Barcelony, która musi sfinalizować wykup Rashforda z Manchesteru United.

Robert Lewandowski i Marcus Rashford Soccrates Images AFP

Marcus Rashford JOSE BRETON AFP





Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport