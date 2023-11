Zwrot u Roberta Lewandowskiego. Sytuacja Polaka coraz trudniejsza

Robert Lewandowski obecnego sezonu na razie nie może zaliczyć do udanych, a szczególnie widać to po dorobku w Lidze Mistrzów. Napastnik FC Barcelona w tegorocznych rozgrywkach zdobył zaledwie jedną bramkę i jeśli szybko nie zacznie trafiać, to zanotuje najgorszy wynik od 12 lat. Dziś okazja do poprawienia statystyk - FC Barcelona podejmuje FC Porto (transmisja w Polsacie Sport Premium i na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl).