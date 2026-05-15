Zwrot akcji ws. Lewandowskiego. Będzie spotkanie z Flickiem, już wszystko jasne

Michał Chmielewski

W kilku ostatnich dniach wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywało na to, że Robert Lewandowski najprawdopodobniej opuści Barcelonę wraz z końcem tego sezonu. O przyszłości kapitana reprezentacji Polski rozpisują się hiszpańskie media. Jak przekazał dziennik "Mundo Deportivo", lada moment nasz rodak ma odbyć kluczową rozmowę z samym Hansim Flickiem.

Robert Lewandowski, Hansi Flick

Codziennie z całego świata dopływają do nas nowe wieści dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego. Fakty są takie, że kontrakt napastnika Barcelony wygasa 30 czerwca i jak na razie nie zanosi się, aby był on przedłużony. Nawet pomimo niedawnych deklaracji Joana Laporty.

W sierpniu Polak skończy 38 lat. Już w tym sezonie nie zawsze był zawodnikiem wyjściowej jedenastki. W katalońskim klubie wiedzą, że trzymanie w kadrze takiego zawodnika z wysokim wynagrodzeniem nie jest zbyt opłacalne. Jednocześnie Lewandowski nadal mógł być wartością dodaną dla drużyny.

Jaką decyzję podejmie sam piłkarz? A może dokonał już ostatecznego wyboru? Temat ten intryguje m.in. hiszpańskich dziennikarzy, którzy znów dotarli do nowych wieści.

Jak przekazał dziennik "Mundo Deportivo", w sobotę Robert Lewandowski ma porozmawiać z Hansim Flickiem. "W tej sytuacji Lewandowski chce wiedzieć, czy Flick liczy na niego, a jeśli tak, to w jakiej roli. Jeśli odpowiedź będzie taka, jak się spodziewa - że nie liczy na niego lub że w każdym razie widzi tylko niewielką rolę - napastnik będzie miał jasność, że nadszedł czas, by opuścić Barcelonę" - czytamy.

Na ten moment Polak uważa, że "na 95 proc. opuści katalońską ekipę". To oznacza, że klamka jeszcze nie zapadła. Teraz wiele zależy od trenera. Być może dojdzie do kompletnego zwrotu. W niedzielę o godz. 21:15 Barcelona zmierzy się u siebie z Realem Betis. Będzie to ostatnie spotkanie sezonu na Camp Nou i ostania szansa na... potencjalne pożegnanie się z fanami, jeśli Flick da mu do zrozumienia, że będzie mógł pełnić tylko funkcję zmiennika, kiedy zdecydowałby się zostać.

"W takim przypadku podejmie (Lewandowski - red.) z klubem niezbędne kroki, aby zorganizować pożegnanie po niedzielnym meczu z Betisem, ponieważ jest to ostatni mecz drużyny na własnym boisku, a tym samym ostatnia okazja do pożegnania się z kibicami, którzy wspierali go przez cztery sezony" - dodają Hiszpanie.

Na koniec eksperci przypominają, że nasz rodak ma na stole trzy oferty - z saudyjskiego Al-Hilal, Chicago Fire z MLS orazFC Porto.

