Zwrot akcji ws. gry Lewandowskiego w kadrze. Nagłe doniesienia z USA

Po czterech latach gry dla FC Barcelony Robert Lewandowski zdecydował się na przeprowadzenie prawdziwej rewolucji w swoim życiu oraz karierze piłkarskiej. Kapitan reprezentacji Polski postanowił wyjechać do USA, zasilając szeregi występującego w tamtejszym MLS Chicago Fire.

"Lewy" od kilku dni przebywa już za oceanem. Polak trenuje z nowym zespołem, a klub oficjalnie zaprezentował go jako swojego nowego zawodnika. Niedługo później Polak miał zadebiutować w Chicago Fire. Prestiżowe starcie z Vancouver Whitecaps zostało jednak odwołane. Wszystko przez pożary lasów w Kanadzie, które spowodowały gęstą mgłę i olbrzymie zanieczyszczenie powietrza w kilku amerykańskich miastach - w tym również i w Chicago.

Organizatorzy szybko ogłosili nowy termin spotkania. Błyskawicznie okazało się, że Lewandowski stanie przed olbrzymim dylematem. Prestiżowe dla jego nowego klubu spotkanie z kanadyjskim zespołem odbędzie się podczas najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski. Amerykanie już zapowiedzieli, co mają zamiar zrobić.

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Stan powietrza w Chicago był wręcz katastrofalny. Takie warunki wykluczały nie tylko rozgrywanie meczu piłkarskiego. Władze wprost apelowały do mieszkańców, by ci unikali jakichkolwiek aktywności na zewnątrz. Decyzja o przełożeniu meczu nie wywołała więc jakichkolwiek kontrowersji.

Sytuacja nieco się zmieniła w momencie, gdy na jaw wyszedł nowy termin spotkania Chicago Fire z Vancouver Whitecaps. Mecz ten ma odbyć się 6 października, czyli w trakcie najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski. Sam Lewandowski w rozmowie z dziennikarzem Interii Sport Przemysławem Langierem nie ukrywał zdziwienia takim rozwiązaniem.

Ten wybór podyktowany był przede wszystkim terminarzem rozgrywkami... futbolu amerykańskiego. Chicago Fire bowiem musi dzielić się swoim stadionem z tamtejszymi Chicago Bears. W międzyczasie na Soccer Field odbędzie się również pięć dużych koncertów.

- Biorąc pod uwagę nasz kalendarz, pasowały nam trzy terminy. We wszystkich odbywały się jednak domowe mecze Bears. Nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy wybrać datę podczas okna reprezentacyjnego - opowiadał trener Fire Gregg Berhalter cytowany przez "Weszło".

Mecz z Vancouver Whitecaps odbędzie się dzień po meczu reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Będzie to ostatnie spotkanie z wrześniowo-październikowego maratonu Ligi Narodów, podczas którego "Biało-Czerwoni" zmierzą się również z Rumunią i Szwecją. Te mecze nie są bez znaczenia, bowiem na podstawie ostatecznych wyników Ligi Narodów tworzone będą koszyki w losowanie do eliminacji mistrzostw Europy 2028.

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W Chicago nie ukrywają, że będą starali się, by Lewandowski przedwcześnie opuścił zgrupowanie kadry i dołączył na szlagier MLS. Będą musieli liczyć jednak na przychylność PZPN i samego napastnika, bowiem przepisy w takich sytuacjach wspierają federacje narodowe.

- Miejmy nadzieję, że uda się porozumieć z selekcjonerem reprezentacji Polski i że pozwoli on Robertowi wrócić wcześniej ze zgrupowania i zagrać z Vancouver - ogłosił Berhalter cytowany przez "Weszło".

Sporny mecz jest atrakcyjny dla obu klubów ze względu na spotkanie Lewandowskiego z dawnym druhem z czasów gry w Bayernie Thomasem Mullerem. Ten kontekst ma ogromne znaczenie marketingowe, co z kolei przekłada się na frekwencję i finalnie wyższe przychody.

Zanim jednak ten spór zostanie rozwiązany Lewandowski musi w ogóle zadebiutować w barwach Chicago Fire. Następna szansa będzie już 23 lipca, gdy nowy klub Polaka zmierzy się z Interem Miami. Mistrzowie MLS na pewno będą pozbawieni wsparcia Leo Messiego, którego czeka urlop po mistrzostwach świata.





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