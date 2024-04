- Dobrze wiecie, że jestem wielkim kibicem Barcelony i zawsze daję z siebie wszystko dla tego klubu. Gdy spotkaliśmy się z prezesem, oddałem się do jego dyspozycji. Czułem wielkie zaufanie ze strony prezesa, zarządu i całego środowiska. Udział w tym wszystkich samych zawodników był bardzo ważny. Dzięki nim zrozumiałem, że ten projekt musi być kontynuowany. Dobrze nam się współpracuje, to zwycięski projekt, który docenili kibice - dodał Xavi Hernandez.

FC Barcelona. Burza po decyzji Xaviego. Media: Rozłam w szatni, Lewandowski niezadowolony