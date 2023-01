Piłkarz oskarżył swojego byłego agenta o szantaż. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Konflikt Lewandowski - Kucharski skierowany do mediacji

Jak donosi "Rzeczpospolita" 19 grudnia sąd wydał postanowienie kierujące do mediacji, lecz mimo tego rozprawy będą musiały się odbyć. Pierwsza zaplanowana jest na 2 lutego.

- W grę nie wchodzi porozumienie, w którym pan Cezary przyzna się do winy, ani takie, w którym pan Lewandowski powie, że błędnie ocenił sytuację. Jeśli zawrzemy porozumienie, to pomiędzy tymi dwoma skrajnymi stanowiskami, jednak przestrzeń do ugody obie strony dostrzegają - mówi "Rzeczpospolitej" mec. Oskar Sitek, adwokat Kucharskiego.