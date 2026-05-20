Zwrot akcji w Barcelonie, transfer wstrzymany. Hansi Flick postawił na swoim

Wyjątkowo emocjonalne było pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Kapitan reprezentacji Polski potraktowany został jak jedna z klubowych legend, a jego odejściu towarzyszy wiele łez. Wciąż nie jest znany kierunek, jaki 37-latek obierze po rozstaniu, choć za najbardziej prawdopodobną opcję wskazuje się Arabię Saudyjską.

Lewandowski odchodzi z Barcelony. Zyskają na tym finanse klubu

Pożegnanie z Lewandowskim mocno odciąży budżet płacowy "Dumy Katalonii", o czym szerzej pisali hiszpańskie media. Już teraz ogłoszono, że La Liga przekazała klubowi wiadomość, iż ten wrócił do zasady 1:1. Oznacza to, że na transfery będzie mogła przeznaczyć każde otrzymane lub zaoszczędzone euro. Wcześniej była to tylko część.

Zanim jeszcze "Lewy" oficjalnie ogłosił swoje odejście, w przestrzeni medialnej wiele mówiło się o głośnym transferze Alessandro Bastoniego. Włoch był priorytetem "Blaugrany" do wzmocnienia środka obrony. Jak wynika z ustaleń redakcji "SPORT" doszło do zwrotu akcji.

Nici z transferu gwiazdy Interu Mediolan. Flick go nie chciał

Od samego początku dość sceptycznie do kandydatury Bastoniego nastawiony był sam Hansi Flick. Niemiec chciał wzmocnienia środka defensywy, ale widział na to miejsce innych kandydatów. Za stoperem Interu Mediolan optował dyrektor sportowy - Deco. Ostateczny głos należy jednak do szkoleniowca.

A ten postawił weto i odrzucił ostatecznie kandydaturę Bastoniego. Hiszpanie piszą wręcz, że transfer już upadł, a FC Barcelona skupi się na próbach pozyskania innego klasowego środkowego obrońcy.

Źródła wewnątrz klubu przekazują, że mistrzowie Hiszpanii wypisali się z wyścigu po reprezentanta Włoch, którym mocno zainteresował się w ostatnim czasie także Real Madryt. Odrzucić Barcę miały również wysokie oczekiwania finansowe "Nerazzurrich".

Inter oczekiwał za transfer Bastoniego kwoty w granicach 70 milionów euro, a na tak duży wydatek Barcelona pozwolić sobie nie mogła. No chyba że w operację włączyłaby jednego ze swoich zawodników.

Alessandro Bastoni ALESSIO MORGESE AFP

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

Pożegnanie Roberta Lewandowskiego GONGORA AFP





Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport