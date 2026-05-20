Zwrot akcji w Barcelonie, transfer wstrzymany. Hansi Flick postawił na swoim

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Pożegnanie Roberta Lewandowskiego wywołało w ostatnich dniach wielki wstrząs i wiele emocji nie tylko w Hiszpanii. Po czterech latach spędzonych w stolicy Katalonii kapitan reprezentacji Polski zdecydował się na odejście, a klub szuka już intensywnie jego następcy. Rozstanie z "Lewym" umożliwiło Barcy aktywniejsze działanie na rynku transferowym w związku z poprawą kondycji finansowej klubu. Jak się okazuje, w kwestii głośnego transferu doszło do zwrotu akcji. Było to pokłosiem działań Flicka.

article cover
Hansi Flick dopiął swego i zatrzymał transferSebastian El-Saqqa - firo sportphoto/Getty ImagesGetty Images

Wyjątkowo emocjonalne było pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Kapitan reprezentacji Polski potraktowany został jak jedna z klubowych legend, a jego odejściu towarzyszy wiele łez. Wciąż nie jest znany kierunek, jaki 37-latek obierze po rozstaniu, choć za najbardziej prawdopodobną opcję wskazuje się Arabię Saudyjską.

Lewandowski odchodzi z Barcelony. Zyskają na tym finanse klubu

Pożegnanie z Lewandowskim mocno odciąży budżet płacowy "Dumy Katalonii", o czym szerzej pisali hiszpańskie media. Już teraz ogłoszono, że La Liga przekazała klubowi wiadomość, iż ten wrócił do zasady 1:1. Oznacza to, że na transfery będzie mogła przeznaczyć każde otrzymane lub zaoszczędzone euro. Wcześniej była to tylko część.

Zobacz również:

Zmiana decyzji tuż po pożegnalnym meczu Lewandowskiego. Flick stawia weto
La Liga

Media: Zwrot po ostatnim meczu "Lewego". Nie będzie pożegnania, weto Flicka

Igor Szarek
Igor Szarek

Zanim jeszcze "Lewy" oficjalnie ogłosił swoje odejście, w przestrzeni medialnej wiele mówiło się o głośnym transferze Alessandro Bastoniego. Włoch był priorytetem "Blaugrany" do wzmocnienia środka obrony. Jak wynika z ustaleń redakcji "SPORT" doszło do zwrotu akcji.

Nici z transferu gwiazdy Interu Mediolan. Flick go nie chciał

Od samego początku dość sceptycznie do kandydatury Bastoniego nastawiony był sam Hansi Flick. Niemiec chciał wzmocnienia środka defensywy, ale widział na to miejsce innych kandydatów. Za stoperem Interu Mediolan optował dyrektor sportowy - Deco. Ostateczny głos należy jednak do szkoleniowca.

A ten postawił weto i odrzucił ostatecznie kandydaturę Bastoniego. Hiszpanie piszą wręcz, że transfer już upadł, a FC Barcelona skupi się na próbach pozyskania innego klasowego środkowego obrońcy.

Hiszpanie spojrzeli na Ewę Pajor i byli w szoku. Polka musiała się tłumaczyć

Źródła wewnątrz klubu przekazują, że mistrzowie Hiszpanii wypisali się z wyścigu po reprezentanta Włoch, którym mocno zainteresował się w ostatnim czasie także Real Madryt. Odrzucić Barcę miały również wysokie oczekiwania finansowe "Nerazzurrich".

Inter oczekiwał za transfer Bastoniego kwoty w granicach 70 milionów euro, a na tak duży wydatek Barcelona pozwolić sobie nie mogła. No chyba że w operację włączyłaby jednego ze swoich zawodników.

Zobacz również:

Marcus Rashford, Dani Olmo, Robert Lewandowski
La Liga

Lewandowski odchodzi, ale co dzieje się w Barcelonie? Jest decyzja. Hiszpanie ogłaszają

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce z uniesionymi rękoma bijącymi brawo, otoczony przez tłum kibiców na stadionie.
Alessandro BastoniALESSIO MORGESEAFP
Mężczyzna w ciemnej kurtce sportowej stoi z ręką na biodrze na tle rozmazanego tłumu kibiców.
Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
Grupa piłkarzy w strojach FC Barcelony unosi swojego kolegę w górę, celebrując razem zwycięstwo na stadionie wypełnionym kibicami.
Pożegnanie Roberta LewandowskiegoGONGORAAFP


Eksperci o decyzji Roberta LewandowskiegoPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja