FC Barcelona wróciła w lidze na zwycięską ścieżkę. Triumf nad Celtą Vigo prawdopodobnie nie byłby jednak możliwy, a przynajmniej znacząco utrudniony, gdyby nie fenomenalna postawa Roberta Lewandowskiego. 37-latek otrzymał wreszcie szansę od Hansiego Flicka w wyjściowym składzie i "odwdzięczył" mu się hattrickiem. "Duma Katalonii" triumfowała natomiast 4:2 i zmniejszyła nieco stratę do Realu Madryt, który zgubił punkty w rywalizacji z Rayo Vallecano.

Lewandowski w centrum burzy. Wszystko przez wyjazd do USA

Niedługo później "Lewy" znalazł się w centrum burzy medialnej. Wszystko za sprawą wyjazdu do Nowego Jorku, gdzie miał konkretną misję - włączył biało-czerwoną iluminację Empire State Building, co ściśle wiązało się z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Polsce. I został za to skrytykowany, a jakże. Dość powiedzieć, że musiał się bronić w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Holandią.

Powiem szczerze, że dla mnie to była wielka duma, jak parę miesięcy czy tygodni temu jak otrzymałem taką propozycję, to długo się nad tym nie zastanawiałem

Zwrot akcji ws. Pedriego. Wróci szybciej, niż zakładano?

Podczas gdy "Lewandowski i spółka" szykują się do rywalizacji z "Oranje", z Barcelony napłynęły przełomowe wieści. "SPORT" ujawnił, że rekonwalescencja Pedriego przebiega lepiej, niż zakładano.

Do tego stopnia, że można mówić o zwrocie akcji ws. Hiszpana. Dziennikarze przewidują, że może być on gotowy do gry już w rywalizacji z Realem Betis, 6 grudnia. To zdecydowanie wiadomość, na jaką czekali piłkarze "Blaugrany" na czele z Lewandowskim.

Pedri jest absolutnym liderem drugiej linii, a bez niego FC Barcelona traci zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Brak Hiszpana był szczególnie odczuwalny w Brugii, gdzie mistrzowie Hiszpanii sensacyjnie zremisowali 3:3.

