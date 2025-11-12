Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwrot akcji w Barcelonie, poruszenie w szatni. Lewandowski właśnie na to czekał

Jakub Rzeźnicki

Po meczu z Celtą Vigo Robert Lewandowski znalazł się w centrum zainteresowania medialnego i to nie tylko w Barcelonie. Wokół kapitana reprezentacji Polski zrobił się spory szum, gdy okazało się, że do kolegów z reprezentacji dołączy później z uwagi na zaplanowaną wizytę w USA. Zaledwie dzień później gruchnęła ważna wiadomość, która była jednoznaczna ze zwrotem akcji.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiPedro Mina / PRESSINNewspix.pl

FC Barcelona wróciła w lidze na zwycięską ścieżkę. Triumf nad Celtą Vigo prawdopodobnie nie byłby jednak możliwy, a przynajmniej znacząco utrudniony, gdyby nie fenomenalna postawa Roberta Lewandowskiego. 37-latek otrzymał wreszcie szansę od Hansiego Flicka w wyjściowym składzie i "odwdzięczył" mu się hattrickiem. "Duma Katalonii" triumfowała natomiast 4:2 i zmniejszyła nieco stratę do Realu Madryt, który zgubił punkty w rywalizacji z Rayo Vallecano.

Lewandowski w centrum burzy. Wszystko przez wyjazd do USA

Niedługo później "Lewy" znalazł się w centrum burzy medialnej. Wszystko za sprawą wyjazdu do Nowego Jorku, gdzie miał konkretną misję - włączył biało-czerwoną iluminację Empire State Building, co ściśle wiązało się z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Polsce. I został za to skrytykowany, a jakże. Dość powiedzieć, że musiał się bronić w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Holandią.

Powiem szczerze, że dla mnie to była wielka duma, jak parę miesięcy czy tygodni temu jak otrzymałem taką propozycję, to długo się nad tym nie zastanawiałem
odparł z pełnym przekonaniem na konferencji prasowej
Dua Lipa zauważona w koszulce Argentyny podczas meczu Boca – River Plate© 2025 Associated Press

Zwrot akcji ws. Pedriego. Wróci szybciej, niż zakładano?

Podczas gdy "Lewandowski i spółka" szykują się do rywalizacji z "Oranje", z Barcelony napłynęły przełomowe wieści. "SPORT" ujawnił, że rekonwalescencja Pedriego przebiega lepiej, niż zakładano.

Do tego stopnia, że można mówić o zwrocie akcji ws. Hiszpana. Dziennikarze przewidują, że może być on gotowy do gry już w rywalizacji z Realem Betis, 6 grudnia. To zdecydowanie wiadomość, na jaką czekali piłkarze "Blaugrany" na czele z Lewandowskim.

Pedri jest absolutnym liderem drugiej linii, a bez niego FC Barcelona traci zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Brak Hiszpana był szczególnie odczuwalny w Brugii, gdzie mistrzowie Hiszpanii sensacyjnie zremisowali 3:3.

Piłkarz w niebiesko-bordowym stroju FC Barcelony wykonuje dynamiczny strzał piłki na boisku podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczny tłum kibiców na trybunach.
PedriALBERTO GARDINAFP
Piłkarz w stroju treningowym FC Barcelony biegnie po murawie stadionu podczas treningu, w tle widoczni są inni zawodnicy i rozmyte trybuny.
Robert LewandowskiJavier BorregoNewspix.pl
Dwóch piłkarzy drużyny FC Barcelona w granatowo-bordowych koszulkach podczas meczu, podają sobie ręce. Najważniejszymi elementami są wyrażenia twarzy oraz gesty zawodników, a także widoczne nazwiska i numery na plecach jednego z nich.
Robert Lewandowski i PedriMATTHIEU MIRVILLEAFP

