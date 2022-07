Zszokował świat propozycją dla Lewandowskiego. Teraz docenia pomoc Polaka

To, że Dietmar Hamann miewa zaskakujące pomysły i przedstawia kontrowersyjne tezy nie jest żadną nowością. Tym razem jednak były reprezentant Niemiec wyraził się o Robercie Lewandowskim... w pozytywnym tonie. Choć przyznał, że jego pożegnanie z Bayernem Monachium przed transferem do FC Barcelona było "brzydkie" to jednak docenił przysługę, jaką Polak wyświadczył mistrzom Niemiec.

Zdjęcie Robert Lewandowski w barwach Bayernu Monachium / AFP