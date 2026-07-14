Zrezygnowali z Lewandowskiego. Ruszają po Kane'a. Miliony na stole

Robert Lewandowski odchodził z Bayernu Monachium, gdy klub nie miał dla niego gotowego następcy. W związku z tym po sprzedaży Polaka Bayern cały sezon spędził bez klasowej dziewiątki. Rok później Bawarczycy zdecydowali się jednak na bardzo poważną inwestycję finansową.

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Bayern sprowadził bowiem do klubu Harry'ego Kane'a. Angielski napastnik kosztował ekipę z Monachium niespełna 100 milionów euro, co jest rekordem transferowym klubu. Kane podpisał umowę do czerwca 2027 roku. W związku z tym obecnie w Bayernie panuje napięcie związane z sytuacją kontraktową gwiazdy.

Kane na celowniku Saudyjczyków. Ma klauzulę w umowie

Z Niemiec płyną głosy, że Kane ma być zainteresowany przedłużeniem umowy, ale oczywiście w tym momencie jest to temat zamrożony, bo napastnik przebywa na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Gdzieś w tle wciąż majaczy możliwy transfer do Barcelony.

Ten wydaje się jednak bardzo odległą wizją, a sytuację Kane'a mogą wykorzystać Saudyjczycy. "Sky Sports" donosi o zainteresowaniu ze strony Al-Hilal. "Według naszych informacji Al-Hilal rozpoczęło rozmowy z przedstawicielami Harry'ego Kane'a, aby ocenić możliwość przeprowadzenia transferu" - czytamy.

Według informacji "Sky Sports" w umowie Kane'a jest specjalna klauzula. "Przewiduje ona, że w trzecim sezonie obowiązywania umowy zainteresowany klub będzie mógł pozyskać zawodnika za 65 milionów euro. Jeśli klauzula ta zostanie aktywowana, Bayern nie będzie mógł zablokować odejścia swojego napastnika" - sprecyzowano.

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"Na tym etapie angielski napastnik nie podjął jeszcze żadnej decyzji. Kapitan "Synów Albionu" chce najpierw rozważyć ofertę sportową i finansową saudyjskiego klubu, zanim zdecyduje o swojej przyszłości. Sprawa pozostaje otwarta i może szybko nabrać tempa, jeśli saudyjski klub złoży ofertę uznaną za przekonującą przez Harry'ego Kane'a i jego otoczenie" - podsumowano.

Kariera Kane'a w Bayernie jest jak na razie prawie idealna. Statystyki indywidualne Anglika są znakomite. 32-latek wystąpił w 147 meczach. Strzelił w nich aż 146 goli i 33 razy asystował swoim kolegom. Wygrał wszystkie możliwe tytuły oprócz wymarzonej Ligi Mistrzów.

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