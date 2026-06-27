Zostały już tylko dni. Nowe zdjęcie Lewandowskiego. Od razu poruszenie

Najlepszy polski piłkarz w historii niebawem oficjalnie zakończy kataloński rozdział. Dla FC Barcelona Polak zdobył choćby trzy mistrzostwa Hiszpanii, do tego strzelił mnóstwo ważnych bramek. Nawet podczas ostatniego sezonu w bordowo-granatowych barwach Warszawianin potrafił błysnąć skutecznością. Dlatego też wielu kibiców ze smutkiem zareagowało na jego wpis. Podczas ostatniej potyczki na Camp Nou naszemu rodakowi zgotowano zresztą piękne pożegnanie.

Co teraz? Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski obierze kurs na Arabię Saudyjską lub Stany Zjednoczone. Doświadczonego snajpera niedawno ugościli nawet działacze Chicago Fire. Gwiazdor co prawda nie podpisał umowy, ale przeprowadzka do "Wietrznego Miasta" jest obecnie najbardziej prawdopodobna. "Oferują Lewandowskiemu 20 milionów dolarów plus kilka milionów bonusów" - mówił choćby niedawno Tim Hotze na łamach WP SportoweFakty.

Nowe zdjęcie Roberta Lewandowskiego na Instagramie. Zaimponował sylwetką

"Saudyjczycy mogą zaoferować dziesięć razy więcej" - dodał jednak momentalnie żurnalista. Przed naszym rodakiem naprawdę trudna decyzja. Ale do tematu najwyraźniej podchodzi on na totalnym luzie. Dowód? Piątkowe zdjęcie dodane na Instagramie. Napastnik pochwalił się kibicom kulisami fotką z wakacji. "Feels like summer" - napisał, pokazując przy okazji swoją nienaganną sylwetkę. Post błyskawicznie zyskał ponad 250 tysięcy polubień.

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"Legenda", "GOAT" - powtarza się w komentarzach. "Podlało trochę na wakacjach" - oznajmił z kolei Tymoteusz Puchacz. Kto wie właśnie czy właśnie na urlopie snajper oficjalnie nie stanie się wolnym zawodnikiem. Wygaśnięcie kontraktu z FC Barcelona nastąpi w środę. Fani zdecydowanie bardziej czekają na komunikat związany z przyszłością. Do niego zapewne też nie pozostało już sporo czasu. Co prawda trwają jeszcze mistrzostwa świata, lecz od razu po nich ruszą przygotowania do zmagań klubowych.

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski ADRIAN SLAZOK East News

Robert Lewandowski AFP





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