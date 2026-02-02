Nie jest tajemnicą, że pomimo 37 lat, Robert Lewandowski dalej może pochwalić się wyborną formą, której mogliby mu pozazdrościć dużo młodsi napastnicy. Kapitan reprezentacji Polski nadal jest ważnym elementem układanki trenera Hansiego Flicka, chociaż nie brakuje ekip chętnych na pozyskanie go.

Ekipy z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki wciąż liczą na to, że uda im się przekonać Polaka do przenosin tym bardziej że, będzie on darmowy - umowa Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa wraz z końcem sezonu i w wakacje Polak może zmienić barwy jako wolny zawodnik. Czy tak się jednak stanie? Okazuje się, że wszystkiego dowiemy się dopiero w kwietniu.

Gruchnęły wieści ws. przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie. Zostały dwa miesiące

Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl" przekazał, że kapitan reprezentacji Polski ma w najbliższych tygodniach wstrzymać się z decyzją i podjąć ją dopiero za dwa miesiące.

- Robert Lewandowski podejmie decyzję na temat swojej przyszłości najwcześniej w kwietniu. Kapitan reprezentacji Polski może już negocjować z nowymi klubami, ale czeka na szereg czynników, które zdeterminują, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie - przekazał dziennikarz.

Data ta jest nieprzypadkowa. W połowie marca mają odbyć się wybory na urząd prezydenta klubu. Ewentualne ustalenia z Laportą wypracowane do tej pory, po wyborach mogą być nieważne. - Po wyborach w katalońskim klubie jest jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie - baraże MŚ 2026 - wskazuje dodatkowo Włodarczyk.

Najważniejsze dla Lewandowskiego ma być dowiedzenie się, co będzie mieć mu do zaoferowania FC Barcelona. Nie jest tajemnicą, że sam napastnik, jak i jego rodzina bardzo dobrze czują się w stolicy Katalonii i "Lewy" chciałby zostać w "Blaugranie". Zdaniem Włodarczyka jednak również Arabia Saudyjska ma być brana pod uwagę.

