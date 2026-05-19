Został bramkarzem sezonu. Tak rozwścieczył Roberta Lewandowskiego

Tom Ritzy Huelsmann pochodzi z Trewiru. Bardzo szybko jego talent został dostrzeżony przez skautów Bayernu Monachium. Do akademii tego klubu trafił już w wieku 13 lat.

Z Bawarczykami związany był w latach 2017-2025, występując w drużynach juniorskich, ale też w rezerwowej ekipie. Nigdy nie otrzymał szansy gry w pierwszej drużynie Bayernu, ale miał okazję trenować z najlepszymi piłkarzami.

Tak bramkarz rozwścieczył Roberta Lewandowskiego

W 2025 roku Huelsmann został wypożyczony do SKN St. Poelten, a od lata ubiegłego roku jest bramkarzem TSV Hartberg i właśnie został wybrany najlepszym bramkarzem austriackiej Bundesligi.

Przypomnieli sobie zatem o nim niemieccy dziennikarze i wzięli 22-latka na spytki. W rozmowie z Transfermarkt.de golkiper wspominał m.in. o czasach, gdy był piłkarzem Bayernu i miał okazję trenować z pierwszą drużyną.

- Kiedy po raz pierwszy wszedłem do szatni, byłem bardzo zdenerwowany, ale z drugiej strony byłem pewny siebie i wiedziałem, że mogę z dobrej strony pokazać się na treningach. W każdej sesji treningowej był ogień, nikt nie odpoczywał - wspominał Huelsmann zetknięcie z Bayernem na profesjonalnym poziomie.

Wspomniał on też anegdotę z Robertem Lewandowskim, który był prawdziwą legendą bawarskiej drużyny.

Ćwiczyliśmy rzuty karne i musiałem rywalizować z Robertem Lewandowskim. Zatrzymałem jego dwie pierwsze próby. Ten jednak się wściekł. Dało się zauważyć, że siadłem mu na ambicję. Na tyle, że potem strzeli mi dziesięć kolejnych karnych

Huelsmann miał okazję trenować z Manuelem Neuerem i przyznał, że bramkarz ten dużo z nim rozmawiał i udzielał mu wskazówek, jak stać się lepszym piłkarzem.

