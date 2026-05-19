Został bramkarzem sezonu. Tak rozwścieczył Roberta Lewandowskiego

Tomasz Kalemba

Tom Ritzy Huelsmann, który mierzy aż 205 centymetrów wzrostu, został wybrany najlepszym bramkarzem austriackiej Bundesligi. 22-latek wiele lat spędził w Bayernie Monachium, gdzie miał okazję trenować m.in. z Robertem Lewandowskim. I teraz podzielił się z niemieckimi mediami anegdotą dotyczącą polskiego napastnika, który właśnie ogłosił odejście z FC Barcelona.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelona z rękami na głowie, na tle rozmytej publiczności
Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Tom Ritzy Huelsmann pochodzi z Trewiru. Bardzo szybko jego talent został dostrzeżony przez skautów Bayernu Monachium. Do akademii tego klubu trafił już w wieku 13 lat.

Z Bawarczykami związany był w latach 2017-2025, występując w drużynach juniorskich, ale też w rezerwowej ekipie. Nigdy nie otrzymał szansy gry w pierwszej drużynie Bayernu, ale miał okazję trenować z najlepszymi piłkarzami.

Tak bramkarz rozwścieczył Roberta Lewandowskiego

W 2025 roku Huelsmann został wypożyczony do SKN St. Poelten, a od lata ubiegłego roku jest bramkarzem TSV Hartberg i właśnie został wybrany najlepszym bramkarzem austriackiej Bundesligi.

Przypomnieli sobie zatem o nim niemieccy dziennikarze i wzięli 22-latka na spytki. W rozmowie z Transfermarkt.de golkiper wspominał m.in. o czasach, gdy był piłkarzem Bayernu i miał okazję trenować z pierwszą drużyną.

- Kiedy po raz pierwszy wszedłem do szatni, byłem bardzo zdenerwowany, ale z drugiej strony byłem pewny siebie i wiedziałem, że mogę z dobrej strony pokazać się na treningach. W każdej sesji treningowej był ogień, nikt nie odpoczywał - wspominał Huelsmann zetknięcie z Bayernem na profesjonalnym poziomie.

Wspomniał on też anegdotę z Robertem Lewandowskim, który był prawdziwą legendą bawarskiej drużyny.

Ćwiczyliśmy rzuty karne i musiałem rywalizować z Robertem Lewandowskim. Zatrzymałem jego dwie pierwsze próby. Ten jednak się wściekł. Dało się zauważyć, że siadłem mu na ambicję. Na tyle, że potem strzeli mi dziesięć kolejnych karnych
opowiadał 22-latek.

Huelsmann miał okazję trenować z Manuelem Neuerem i przyznał, że bramkarz ten dużo z nim rozmawiał i udzielał mu wskazówek, jak stać się lepszym piłkarzem.

Tom Ritzy Huelsmann z czasów gry w Bayernie Monachium
Tom Ritzy Huelsmann z czasów gry w Bayernie MonachiumJürgen Fromme/firo Sportphoto/dpa AFP
