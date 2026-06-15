Żona wmieszana w transfer Lewandowskiego do Chicago Fire. Są już gotowi

Jeszcze przed oficjalnym pożegnaniem Roberta Lewandowskiego z Barceloną głośno było od domniemań na temat piłkarskiej przyszłości Polaka, a teraz spekulacje tylko się nasiliły. Zwłaszcza, że sprawy nabierają tempa. "Lewy", jego agent oraz doradcy wylądowali bowiem w USA, gdzie mają prowadzić rekonesans przed potencjalnym transferem do Chicago Fire.

Z informacji Romana Kołtonia wynika, że ewentualni nowi amerykańscy pracodawcy mieli wywrzeć na Lewandowskim bardzo dobre wrażenie. Ważnymi punktami rozmowy miały być sprawy rodzinne. Mówi się, że w Chicago gotowi są przeznaczyć jeden budynek na nowy klub fitness żony Anny, mówiono również o szkole dla córek.

Zdaniem Mateusza Klicha przenosiny do MLS byłyby świetnym wyborem dla Roberta i jego bliskich. Ma na to argumenty.

Amerykanie kuszą Lewandowskiego. Profity także dla jego żony

Mateusz Klich i Robert Lewandowski niegdyś występowali razem w barwach reprezentacji Polski. Dziś dawny kolega z boiska ma dla "Lewego" ważne rady dotyczące możliwego transferu do Chicago Fire. Wie, co mówi, wszak niedawno sam występował w MLS (2023-2025).

"Jeśli Amerykanie będą chcieli go przekonać, to znajdą sposób, żeby to zrobić. Moim zdaniem to byłby naturalny kierunek pod względem piłkarskim, ale również marketingowo-biznesowym. Granie w piłkę w wieku 38 lat jest ważne, ale nie ukrywajmy, że biznesy również są ważne. Nie ma lepszego miejsca do zarabiania pieniędzy i budowania własnej marki niż Stany Zjednoczone" - opowiada Klich dla TVP Sport.

Zaznacza, że w Chicago mieszka wielu Polaków, więc całej rodzinie Lewandowskich byłoby łatwiej się zaaklimatyzować, a i dla Polonii byłoby to coś wielkiego.

Wydaje mi się, że to byłby fajny kierunek dla Roberta i dla jego żony Ani

Z jego słów wynika, że w USA cała rodzina mogłaby zyskać coś jeszcze - większy spokój, a wręcz trochę poczucia anonimowości. Na dowód podaje przykład Wayne'a Rooney'a.

"Gdy on grał w MLS, to chodził po ulicach i ludzie go nie rozpoznawali. Dla Roberta to byłaby świeżość i spokój. Mógłby iść spokojnie na spacer z dziećmi i niewielu ludzi by go rozpoznało. Dla piłkarzy ze światowego topu to pewne odświeżenie, bo mogą pożyć jak normalni ludzie" - wyjaśnia.

Jego zdaniem Lewandowski zrobi lepiej, jeśli wybierze USA zamiast dyskutowanej w mediach Arabii Saudyjskiej. "Sądzę, że w Ameryce żyje się lepiej" - podsumowuje.





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