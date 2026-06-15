Żona wmieszana w transfer Lewandowskiego do Chicago Fire. Są już gotowi
Robert Lewandowski przebywa w USA, gdzie - wraz ze swoim otoczeniem - ma badać możliwość transferu do Chicago Fire. W sprawę wmieszano żonę piłkarza. Mówi się, że Amerykanie są gotowi pomóc w zabezpieczeniu jej biznesu. W grze ma być już konkretna propozycja. To nie wszystko. O temat Anny zahacza bowiem były kolega "Lewego" z boiska.
Jeszcze przed oficjalnym pożegnaniem Roberta Lewandowskiego z Barceloną głośno było od domniemań na temat piłkarskiej przyszłości Polaka, a teraz spekulacje tylko się nasiliły. Zwłaszcza, że sprawy nabierają tempa. "Lewy", jego agent oraz doradcy wylądowali bowiem w USA, gdzie mają prowadzić rekonesans przed potencjalnym transferem do Chicago Fire.
Z informacji Romana Kołtonia wynika, że ewentualni nowi amerykańscy pracodawcy mieli wywrzeć na Lewandowskim bardzo dobre wrażenie. Ważnymi punktami rozmowy miały być sprawy rodzinne. Mówi się, że w Chicago gotowi są przeznaczyć jeden budynek na nowy klub fitness żony Anny, mówiono również o szkole dla córek.
Zdaniem Mateusza Klicha przenosiny do MLS byłyby świetnym wyborem dla Roberta i jego bliskich. Ma na to argumenty.
Amerykanie kuszą Lewandowskiego. Profity także dla jego żony
Mateusz Klich i Robert Lewandowski niegdyś występowali razem w barwach reprezentacji Polski. Dziś dawny kolega z boiska ma dla "Lewego" ważne rady dotyczące możliwego transferu do Chicago Fire. Wie, co mówi, wszak niedawno sam występował w MLS (2023-2025).
"Jeśli Amerykanie będą chcieli go przekonać, to znajdą sposób, żeby to zrobić. Moim zdaniem to byłby naturalny kierunek pod względem piłkarskim, ale również marketingowo-biznesowym. Granie w piłkę w wieku 38 lat jest ważne, ale nie ukrywajmy, że biznesy również są ważne. Nie ma lepszego miejsca do zarabiania pieniędzy i budowania własnej marki niż Stany Zjednoczone" - opowiada Klich dla TVP Sport.
Zaznacza, że w Chicago mieszka wielu Polaków, więc całej rodzinie Lewandowskich byłoby łatwiej się zaaklimatyzować, a i dla Polonii byłoby to coś wielkiego.
Wydaje mi się, że to byłby fajny kierunek dla Roberta i dla jego żony Ani
Z jego słów wynika, że w USA cała rodzina mogłaby zyskać coś jeszcze - większy spokój, a wręcz trochę poczucia anonimowości. Na dowód podaje przykład Wayne'a Rooney'a.
"Gdy on grał w MLS, to chodził po ulicach i ludzie go nie rozpoznawali. Dla Roberta to byłaby świeżość i spokój. Mógłby iść spokojnie na spacer z dziećmi i niewielu ludzi by go rozpoznało. Dla piłkarzy ze światowego topu to pewne odświeżenie, bo mogą pożyć jak normalni ludzie" - wyjaśnia.
Jego zdaniem Lewandowski zrobi lepiej, jeśli wybierze USA zamiast dyskutowanej w mediach Arabii Saudyjskiej. "Sądzę, że w Ameryce żyje się lepiej" - podsumowuje.