W relacji pomeczowej napisaliśmy o "zimnym prysznicu", który w San Sebastian przeszła FC Barcelona. "Duma Katalonii" zagrała słaby mecz i odniosła porażkę 0:1, która mogła przypomnieć "klątwę" z lat 2011-16, kiedy to nie wygrała na stadionie Realu Sociedad ani razu, głównie przegrywając. Następne sezony pokażą, czy obiekt "Txuri-Urdin" ponownie będzie fortecą nie do zdobycia przez zespół "Blaugrany". Póki co Baskowie wygrali drugi raz w tym sezonie ligowym u siebie. W pierwszych 7 kolejkach wygrali tylko raz, a w kolejnych 6 seriach gier odnieśli 4 zwycięstwa, więc być może idą w dobrym kierunku.

W obozie Barcelony część komentatorów skupia się na kontrowersyjnej sytuacji sędziowskiej, a część pisze także o słabym stylu gry. Podział widać także na poniedziałkowych okładkach dwóch najważniejszych katalońskich dzienników. Na obu z nich znajduje się Robert Lewandowski, który w 15. minucie trafił do siatki, ale jego bramka niesłusznie nie została uznana z powodu rzekomego ofsajdu. Technologia półautomatycznego spalonego pomyliła się, identyfikując stopę defensora gospodarzy Nayefa Aguerda jako kończynę polskiego napastnika. To samo zrobiła z ramieniem, choć akurat nie było ono decydujące.

Nie trzeba dodawać, że wybuchł skandal, choć Hansi Flick zachowywał umiar w krytyce. - Uważam, że to była błędna decyzja. To, co widziałem, było jasne. Powiedziałem sędziemu, że to zła decyzja, ale to nie jego wina i wiem o tym. Nie byłem bardzo zły, troszeczkę - powiedział niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej. Narzędzie musi więc zostać dopracowane. Obecnie 12 stadionowych kamer w tempie 50 klatek na sekundę analizuje położenie piłki oraz 29 punktów ciała każdego zawodnika, a jednak popełnił się tak fatalny błąd.