Znowu głośno o Robercie Lewandowskim. Ależ słowa popłynęły z Madrytu

To było bardzo udane niedzielne popołudnie dla Barcelony i Roberta Lewandowskiego. Zespół pewnie pokonał grające nieźle w tym sezonie Deportivo Alaves 3:0 , a polski napastnik skompletował klasycznego hat-tricka, trafiając do siatki zespołu z Vitorii w 7., 22. i 32. minucie. Dzięki temu umocnił się na czele klasyfikacji strzelców LaLiga. Zamiast siedmiu goli ma ich już aż dziesięć, wyprzedza o cztery bramki wicelidera zestawienia, Ayoze Pereza z Villarrealu. Aktualny stan wyścigu o Trofeo Pichichi można zobaczyć pod tym linkiem.

"Huragan Lewandowski" - to z kolei nagłówek "Sportu". "Polski napastnik rozstrzygnął mecz hat-trickiem w nieco ponad pół godziny gry. wspierany przez wspaniałego Raphinhę". Dziennik ten zauważa, że najprawdopodobniej to "Duma Katalonii" podejdzie do El Clasico 26 października jako lider. Ma trzy punkty przewagi nad Realem Madryt i o sześć goli lepszy bilans bramkowy. Przed hitem na Estadio Santiago Bernabeu zmierzy się jeszcze u siebie z Sevillą, a "Królewscy" na wyjeździe z Celtą Vigo.