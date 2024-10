Mecz FC Barcelona - Bayern Monachium to absolutny hit bieżącej kolejki Ligi Mistrzów. Obie ekipy w ostatnich latach trafiały na siebie dość często. A Niemcy doskonale wspominają te potyczki - wygrali wszak sześć ostatnich pojedynków z "Dumą Katalonii". Teraz chcą zanotować kolejny cenny triumf, ale i podopieczni trenera Hansiego Flicka - byłego szkoleniowca "Die Roten" - przystąpią do środowej batalii w świetnej dyspozycji.

Atmosferę przed środowym meczem podgrzał jeszcze nieco we wtorek Joshua Kimmich , który w trakcie konferencji prasowej został zapytany o ewentualny transfer do Barcelony.

Wrócił temat transferu Kimmicha do Barcelony. Lewandowski już zabierał głos w tej sprawie

Joshua Kimmich już przed rokiem był intensywnie łączony z przenosinami do Barcelony. Co więcej, głos w sprawie jego transferu zabierał - i to kilkukrotnie - sam Robert Lewandowski.