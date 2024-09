Znów głośno o Robercie Lewandowskim w Hiszpanii. Znaczące decyzje Flicka

Robert Lewandowski i Jules Kounde są jednymi z największych wygranych pierwszych tygodni Hansiego Flicka w Barcelonie. Jako jedyni obaj wystąpili w każdym z dziewięciu dotychczasowych oficjalnych meczów - ośmiu z lidze hiszpańskiej i jednym w Champions League. Polak był zmieniany w aż pięciu spotkaniach, ale nie przeszkodziło mu to w zdobyciu aż siedmiu goli. Wielu spodziewało się, że niemiecki szkoleniowiec wpłynie na poprawę formy polskiego napastnika i wydaje się, że ma to miejsce.

O Polaku pisał w niedzielę kataloński dziennik "Sport". "Jest kluczowy dla Flicka i rozpoczął sezon na wysokim poziomie. Ma 36 lat, ale dba o siebie jak mało kto. Jego dieta i praca fizyczna sprawiają, że wygląda znacznie młodziej. Nie ma też zastępstwa" - przyznali żurnaliści. Przypomnijmy, że Vitor Roque został wypożyczony do Realu Betis, a klub z Sewilli może zdecydować się na wykupienie Brazylijczyka przyszłego lata.

Wyszedł od pierwszej minuty we wszystkich dziewięciu meczach, ale w pięciu z nich lądował na ławce rezerwowych, niezależnie od tego, czy wynik był rozstrzygnięty, czy nie, tak jak w przypadku porażek z Monaco i Osasuną

Robert Lewandowski i Jules Kounde na świeczniku. Grają w każdym meczu

Osobny akapit został poświęcony wspomnianemu Kounde. "Przeżywa najlepszy moment od czasu przybycia do Barçy, jego pozycja na prawej obronie znacznie się wzmocniła. Doskonale rozumie się na skrzydle z Laminem Yamalem" - czytamy. Zacytowano także samego Flicka.

- On po meczu chce trenować. To niesamowite. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Jest świetnym profesjonalistą, bardzo dba o siebie fizycznie. Na każdym treningu chce dać z siebie wszystko. Taka postawa nie jest zwykła, ale jest bardzo dobra - mówił niedawno były selekcjoner reprezentacji Niemiec.