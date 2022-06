Znane szczegóły kontraktu Lewandowskiego? "Moment rozpoczęcia ostatecznej ofensywy"

Kataloński "Sport" donosi, co nowego dzieje się w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego do Barcelony. "Nadszedł dla katalońskiego klubu moment, by rozpocząć ostateczną ofensywę w sprawie Polaka" - piszą tamtejsi dziennikarze.

Sport: Barcelona chce się dogadać z Bayernem przed połową lipca

Jak podkreślają, w najbliższym czasie Barcelona zamierza zaoferować Bayernowi ok. 40 milionów euro za "Lewego", być może nieco poniżej tej kwoty. Przy czym podobno władze katalońskiego klubu są świadome, że to dopiero propozycja wyjściowa, bazowa. Najprawdopodobniej będzie trzeba jeszcze w toku negocjacji poprawić tę ofertę, np. oferując różnego rodzaju bonusy.

Według informacji "Sportu", Barcelona chciałaby dojść do porozumienia z Bayernem jeszcze przed połową lipca. Według doniesień katalońskiego dziennika, Lewandowski miałby podpisać umowę na dwa lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Miałby się znaleźć również w gronie najlepiej zarabiających zawodników w zespole.

