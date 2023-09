Znamy skład Barcelony. A jednak. Potwierdziły się wieści o Lewandowskim

Lewandowski na ławce. To drugi taki przypadek, odkąd gra w Barcelonie

W tym momencie odpoczynek może okazać się Robertowi Lewandowskiemu bardzo potrzebny. Polski napastnik w tym sezonie grał "od deski do deski" i w końcu Xavi Hernandez zdecydował się na rotację na jego pozycji.

Co ciekawe, to dopiero drugi przypadek, jak Robert Lewandowski rozpocznie mecz w barwach FC Barcelona na ławce rezerwowych. Pierwszy raz miał miejsce 10 września 2022 roku w spotkaniu przeciwko Cadiz. Polak spędził na placu gry tylko 33 minuty, a mimo to zdobył gola i zanotował dwie asysty przy bramkach kolegów.