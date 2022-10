Znaleźli sposób na Lewandowskiego? W Katalonii zaczynają się martwić

Po raz pierwszy od transferu do Barcelony Lewandowskiemu zdarzyła się sytuacja, że nie trafił w dwóch kolejnych meczach z rzędu - w Mediolanie w spotkaniu Ligi Mistrzów z Interem, a w lidze w minioną niedzielę w czasie starcia z Celtą Vigo. To sprawiło, że w Katalonii zaczynają się zastanawiać, co może być powodem takiej sytuacji.

- Lewandowski jest najlepszym strzeleckim debiutantem w historii klubu. Prawdą jednak jest też to, że ostatnie dwa mecze pozostawiły uczucie, że drużyna nie była w stanie dostarczyć mu piłek i zaangażować w grę. To przełożyło się na bardzo dyskretne występy "Lewego" - czytamy na łamach katalońskiego Sportu.

Kataloński "Sport": Lewandowski nie wyglądał komfortowo w ostatnich meczach

Gazeta przytacza także statystyki Lewandowskiego ze spotkania z Celtą - 90 minut, 27 kontaktów z piłką, 15/20 celnych podań i zaledwie jeden strzał na bramkę. Dziennikarze opisują, że w trakcie spotkania widać było po nim, że nie gra mu się komfortowo i właśnie rozwiązanie tego problemu ma być jednym z głównych zadań Xaviego przed rewanżem z Interem.

Katalończycy dodają także, że Lewandowski w ostatnich dwóch meczach pokazał "ludzką twarz", a mniej udane występy w żadnym wypadku nie mogą zrujnować opinii o polskim napastniku. Zdaniem dziennikarzy cały zespół przechodzi przez trudny moment, a najmocniej to widać właśnie po najlepszym strzelcu drużyny. Dlatego też tak ważny jest mecz z Interem, który zdecyduje o przyszłości klubu w tej edycji Ligi Mistrzów. Początek w środę o 21:00.