"Robert Lewandowski miał więcej niż niezwykły pierwszy sezon w FC Barcelona. Polak był ważny dla drużyny dzięki swoim bramkom" - opisywano w Mundo Deportivo . W podobnym tonie wypowiedział się dziennikarz Ivan San Antonio. "[Lewandowski] był bardzo ważny dla wygranej mistrzostwa . Nie ma sensu gdybać, co by się stało, gdyby nie przyszedł. Strzelił wiele goli, większość w pierwszej połowie sezonu, co jest ważne. Od razu wszedł w drużynę i zaczął trafiać. To nie jest proste" - mówił WP Sportowym Faktom.