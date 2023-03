Zmarzlik szczerze o relacji z Lewandowskim. Zwraca uwagę na jedno

We wtorek w Pałacu Kultury i Nauki aż roiło się od sław. Do Kinoteki zjechali aktorzy, piosenkarze, celebryci, dziennikarze, biznesmeni, a przede wszystkim ludzie ze świata sportu. Sprawcą całego zamieszania był Robert Lewandowski, o którym platforma Prime Video wyprodukowała dokument. "Lewandowski - Nieznany" to półtoragodzinny film, który pokazuje drogę kapitana reprezentacji Polski na sam szczyt. Odkrywa przy tym archiwalne nagrania z młodości zawodnika, prezentuje także rozmowy z bliskimi, trenerami czy zawodnikami, których "Lewy" spotykał na swojej drodze.