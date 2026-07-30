Zmarnowali potencjał Lewandowskiego. Liczby są bezlitosne, miliony różnicy

Transfer Warszawianina do Chicago Fire to jeden z najważniejszych lipcowych momentów w świecie futbolu. O przenosinach Polaka za ocean zrobiło się głośno nawet pomimo tego, że za oceanem trwał wtedy mundial. Problem jednak polegał na podejściu Amerykanów. Co prawda koszulki z numerem dziewiątym wyprzedane zostały w ekspresowym tempie, ale za to bardzo skromna okazała się prezentacja.

Działacze zorganizowali zamknięte spotkanie z dziennikarzami. Wcześniej napastnik wziął udział w treningu. Nad Wisłą nie wywołało to ochów i achów. Dodatkowo eksperci zwracali uwagę na fakt, iż w małej sali konferencyjnej pojawili się głównie rodacy samego piłkarza. "Mam wrażenie, że świata kompletnie nie obchodzą przenosiny Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Zero większych emocji, aury, 'opakowania' transferu przez Amerykanów" - pisał między innymi Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

Robert Lewandowski najpopularniejszym sportowcem w Chicago. Ogromna przewaga

Ze względu na powyższe sceny klub z "Wietrznego Miasta" może pluć sobie w brodę. Sprawdziliśmy jak dokładnie wygląda liczba popularność Roberta Lewandowskiego w porównaniu do innych czołowych zawodników występujących na co dzień w Chicago. 37-latek bije wszystkich na głowę i w tym stwierdzeniu nie ma krzty przesady. Profil Roberta Lewandowskiego na samym Instagramie obserwuje ponad 38 milionów osób.

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Dla porównania drugi w zestawieniu jest Caleb Williams z Chicago Bears, który ma około 994 tysięcy followersów. Podium zamyka utalentowany hokeista Connor Bedard. Kanadyjczyk ma zaledwie 21 lat, lecz jest już blisko osiągnięcia 900 tysięcy obserwujących. Dalej mamy Aleksa Bregmana z Chicago Cubs, Josha Giddeya z Chicago Bulls oraz Andrew Benitendiego z Chicago White Sox. Każdemu z nich daleko do siedmiocyfrowej liczby followersów.

Robert Lewandowski ma ich natomiast aż 38 milionów. Polak w "Wietrznym Mieście" pod względem światowej popularności jest więc zdecydowanym numerem jeden.

Najpopularniejsi sportowcy w Chicago, po jednym z każdej drużyny:

1. Robert Lewandowski (Chicago Fire) - około 38 900 000 obserwujących

2. Caleb Williams (Chicago Bears) - około 994 000

3. Connor Bedard (Chicago Blackhawks) - około 899 000

4. Alex Bregman (Chicago Cubs) - około 820 000

5. Josh Giddey (Chicago Bulls) - około 503 000

6. Andrew Benintendi (Chicago White Sox) - około 216 000





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