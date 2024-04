Konkurencja ucieka Robertowi Lewandowskiemu. Dovbyk i Bellingham walczą o Trofeo Pichichi

Skuteczniejsi byli jego konkurencji w walce o Trofeo Pichichi, nagrodę dla najlepszego strzelca ligi. Rok temu nasz rodak wygrał tę nagrodę, ale w bieżącym sezonie będzie o to trudno. Do siatki w 32. serii gier trafiło czterech z rywalizujących z nim zawodników - Artem Dovbyk , Gorka Guruzeta, Vinicius Junior i Jude Bellingham . Ten ostatni ustalił wynik Clasico w doliczonym czasie gry, przypieczętowując "remontadę" Realu i stając się bohaterem spotkania.

Tuż za Ukraińcem jest Bellingham, następnie Ante Budimir, Borja Mayoral (nie zagra do końca sezonu z powodu kontuzji), Alexander Sorloth, Gorka Guruzeta (pokonał golkipera 19. w tabeli i godzącej się powoli ze spadkiem do Segunda Division Granady) i Alvaro Morata. "Lewy" ma na koncie 13 goli, a więc tyle samo co Antoine Griezmann oraz Vinicius, który doskoczył do polsko-francuskiej dwójki właśnie w niedzielnym Clasico, wyrównując z rzutu karnego na 1:1.