Złoty But. Robert Lewandowski zapytany o swoją przyszłość

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski odebrał we wtorek nagrodę "Złotego Buta", którą wywalczył w poprzednim sezonie, zdobywając w poprzednim sezonie Bundesligi 41 bramek. Podczas ceremonii Polak został zapytany o to, czy zobaczymy go jeszcze poza Bundesligą.

