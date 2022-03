W ubiegłym tygodniu organizatorzy plebiscytu wprowadzili rewolucyjną zmianę - prestiżowa nagroda zostanie przyznana nie najlepszemu piłkarzowi w roku kalendarzowi, ale najlepszemu piłkarzowi sezonu. W październiku w Paryżu "Złotą Piłkę" otrzyma wyróżniający się piłkarz sezonu 2021/2022.

Benzema czy Lewandowski?

W praktyce oznacza to, że najważniejszymi kryteriami wyboru będą rozgrywki Ligi Mistrzów, których finał odbędzie się 28 maja na Stade de France, w dalszej kolejności rozgrywki krajowe i mecze reprezentacyjne.’

"L’Equipe" które należy do tej samej grupy medialnej co "France Football" rozpoczęła publikację głównych kandydatów do zwycięstwa w plebiscycie. Podstawą do oceny była 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Dziennik wskazał na dwóch zawodników, którzy obecnie wyróżniają się w wyścigu po nagrodę. Na pierwszym miejscu umieścił Karima Benzema. Francuski napastnik Realu Madryt zaliczył hat-tricka w rewanżowym meczu LM z PSG, dając awans "Królewskim" do ćwierćfinału. Ma znakomity sezon. W lidze strzelił 22 gole i zaliczył 11 asyst. "Czwarty w 2021 roku, nigdy nie był tak blisko podium Złotej Piłki" - komentuje francuski dziennik.

Drugim głównym pretendentem jest obecnie Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium poza tym, że też strzelił trzy gole w rewanżu z Red Bull Salzburg imponuje skutecznością w Bundeslidze i pozostałych rozgrywkach, strzelając 43 bramki w 36 meczach. "To naturalny kandydat do Złotej Piłki w 2022 roku" - pisze "L’Equipe".

Mbappe nadal się liczy, ale Ronaldo i Messi już nie

W drugiej kategorii zawodników "nadal biorą udział w wyścigu" znaleźli się: Kevin de Bruyne z Manchesteru City, Mohamed Salah i Sadio Mane z Liverpoolu oraz trójka graczy Chelsea: Kai Havertz, Eduard Mendy i N’Golo Kante.

Mimo że PSG odpadło z rozgrywek LM, zdaniem gazety, "nie zniknął z radarów" Kylian Mbappe. Dlaczego? Głównym kryterium wyboru, zalecanym przez organizatorów, są indywidualne występy zawodnika, a dopiero potem osiągnięcia zespołu. Na trzecim miejscu podano natomiast "klasę zawodnika i zachowanie fair play". Mbappe, który mimo porażek klubu, nie zawodzi. "Jest PSG z nim i PSG bez niego, dużo mniej groźniejsze" - charakteryzuje Francuza "L’Equipe".

Zdaniem gazety z wyścigu wypadli już laureaci 12 z 13 ostatnich plebiscytu - Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

Olgierd Kwiatkowski